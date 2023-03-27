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الجزائرية سارة ريفنس تتفوق على الامير هاري وتصبح الاكثر قراءة عبر التاريخ

تاريخ النشر: 27 آذار / مارس 2023 - 08:36
الشابة الجزائرية سارة ريفنس  24 عاما
الشابة الجزائرية سارة ريفنس  24 عاما

حطمت الشابة الجزائرية سارة ريفنس  24 عاما رقما قياسيا في بلادها بعد ان احدثت ضجة منقطعة النظير في الجزائر وفرنسا، حيث حققت كتبهاأرقاما كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية، وباتت خلال فترة بسيطة من أكثر الكُتّاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ.

 

 

يتبع


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