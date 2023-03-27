الجزائرية سارة ريفنس تتفوق على الامير هاري وتصبح الاكثر قراءة عبر التاريخ

حطمت الشابة الجزائرية سارة ريفنس 24 عاما رقما قياسيا في بلادها بعد ان احدثت ضجة منقطعة النظير في الجزائر وفرنسا، حيث حققت كتبهاأرقاما كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية، وباتت خلال فترة بسيطة من أكثر الكُتّاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ.

جموع من الفرنسيين ينتظرون لاقتناء رواية "الرهينة" للكاتبة الجزائرية الصاعدة "سارة" البالغة من العمر 23 سنة.

الإعلام الفرنسي وصفها بالظاهرة لأن روايتها أصبحت الأكثر قراءة عبر العالم بحيث تم بيع 350 ألف نسخة بعد ساعة من صدورها، وبعد أن حققت أكثر من 9 ملايين قراءة عبر الأنترنت. pic.twitter.com/tWTgqg9Ch4 — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 26, 2023

يتبع