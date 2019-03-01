الجيش الليبي يسيطر على بلدتين بالقرب من الحدود الجزائرية

أحكم الجيش الليبي التابع لمجلس النواب المنتخب سيطرته على بلدتين قريبتين من الحدود الجزائرية حيث يوسع جيش المشير خليفة حفتر نطاق سيطرته على الجزء الجنوبي للبلاد.

وقال المتحدث باسم أحمد المسماري إن القوات قوبلت بترحيب سكان بلدتي غات والعوينات الواقعتين على بعد حوالي 120 كيلومترا عن بعضهما البعض بجنوب غرب البلاد.

وتعد بلدة غات، التي تبعد أقل من عشرين كيلومترا عن الحدود الجزائرية نقطة عبور للمهاجرين القادمين من الجزائر وأجزاء أخرى في أفريقيا.

وفي منتصف كانون ثان/ يناير، شن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب،عملية عسكرية في جنوب البلاد لمحاربة جماعات مسلحة قال إنها جاءت من تشاد والسودان والنيجر.

وسيطر الجيش الليبي على حقلي الشرارة والفيل النفطيين القريبين.

يأتي الإعلان بعد ساعات من ذكر الأمم المتحدة أن حفتر ومنافسه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا توصلا لاتفاق لإجراء انتخابات لإنهاء الأزمة في البلاد، وذلك خلال اجتماع توسطت فيه الأمم المتحدة.

واستضاف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الاجتماع، الأربعاء، في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن كلا الطرفين “اتفقا خلال الاجتماع على الحاجة لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا عبر إجراء انتخابات عامة”.

وأضافت دون الخوض في مزيد من التفاصيل أنهما “اتفقا أيضا على سبل الحفاظ على الاستقرار بالبلاد وتوحيد مؤسساتها”.

وفي العام الماضي، قالت الأمم المتحدة إن الانتخابات المؤجلة منذ مدة طويلة يجب أن تجرى في وقت ما خلال عام

.2019 والتقى حفتر والسراج في تشرين ثان/ نوفمبر على هامش قمة دولية في إيطاليا بهدف دعم خطة الأمم المتحدة للاستقرار في ليبيا.

وتعيش تلك الدولة الغنية بالنفط الواقعة في شمال أفريقيا في اضطرابات منذ أن الإطاحة بالزعيم معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة في عام .2011 ومنذ ذلك الحين، أصبحت محورا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وملاذا للإرهابيين المتطرفين.

ويتنافس في ليبيا البلاد حكومتان على الأقل وهما حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس بزعامة السراج وحكومة أخرى منبثقة عن مجلس النواب في طبرق بشرق البلاد.

كما أن هناك العشرات من جماعات الميليشيات المتحاربة التي تتنافس على السلطة والثروة.

د ب أ