حملة البس جزائري في العيد تغزو العالم

للسنة الثالثة على التوالي وبنشاط واناقة متكاملة وابهار منقطع النظير يواصل الجزائريون في مختلف انحاء العالم حملة "البس جزائري بالعيد"

https://www.youtube.com/watch?v=eb_gzBMBNDo

الحملة التي تبنتها الروائية الكبيرة احلام مستغانمي في العامين السابقين بدأت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بهاشتاغ ‫#‏ألبس_جزائري_في_العيد لتستمر بجهود واندفاع من ابناء هذا البلد في الداخل والخارج لتصل الى البرامج الرئيسية واسعة الانتشار والمتابعة والمشاهدة في الفضائيات الكبرى وقد ظهر تنوع الزي الجزائري حسب المناطق، والقيم والمعاني التي يعكسها الجمال الخاص لكل لباس من هذه الألبسة "كاراكو" و"فرقاني" والزي الأمازيغي والشاوي.

ومن بين الاسماء المهمة التي بذلت مجهود مضني ووصلت الليل بالنهار لانجاحها الاعلامية البارزة نوال القاضي من تلفزيون قطر والتي تعد سفيرة اللباس التقليدي الجزائري وتحمل على عاتقها راية الترويج لهذه الحملة في قطر وتبنت الحملة باكرا وتعد من اهم الاسماء المؤثرة وقد اكدت على اهمية هذه المبادرة وثمنت تجاوب ابناء الجزائر وانخراطهم فيها وهو ما يعكس تمسكهم بتراثهم وتقاليدهم وجذورهم الطيبة الطاهرة، واشارت الى اولئك الشامخات بنات الجزائر والسيدات اللواتي اسسن مواقع على الشبكة العنكبوتية لنشر جمال هذا اللباس والتعريف به للعالم والاجيال القادمة وكان لهن الفضل الكبير بان تدفقت المحطات الفضائية على تغطية هذا الحدث مما ساهم في زيادة نجاحة وانتشاره حتى ان فنانين من فلسطين والاردن والعراق عاشو التجربة وارتدو الزي التقليدي الجزائري وهو ما يعكس لمسنا حب الناس وتواصلهم المستمر وتشجيعهم ودعمهم

A post shared by Nawel//نوال (@kadi.nawel) on Jun 13, 2018 at 1:32pm PDT

وختمت الاعلامية القاضي بتقديم شكرها الى النشطاء من مواقع التواصل الاجتماعي والاشخاص البسطاء من خارج الوسط الفني والاعلامي والثقافي واكدت انهم روجوا للجزائر واللباس التقليدي بصورة تعكس حبهم وانتماءهم لوطنهم وهي حالة طبيعية عند ابناء هذا البلد العظيم

https://www.youtube.com/watch?v=FNAWov5VQQg

وفيما كانت الاعلامية نوال القاضي تتنقل بين الفضائيات للترويج لتلك الحملة وتقديم الشروحات اللازمة للمتابعين، يثبت ابناء الجزائر مجددا انهم في مكانهم الصحيح، فمع انتشارهم وتوزعهم عبر العالم وعلو كعبهم في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية فانهم يقفون على ارضية صلبة متينه وهم يعانقون الماضي والحاضر ويثبتون لباسهم التقليدي الذي هو جزء من مكونهم الثقافي والاجتماعي والموروثي في المستقبل ليبقى صامدا امام الغزو الثقافي الذي تتعرض له المجتمعات العربية