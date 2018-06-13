الجزائر.. أحكام بالسجن ضد أتباع الطائفة الأحمدية

أحكاما بالسجن بين 3 و6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية

أصدرت محكمة جزائرية أمس الثلاثاء أحكاما بالسجن بين 3 و6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 26 من أتباع الطائفة الأحمدية بتهمة الإساءة للدين الإسلامي، ومخالفة التشريع الخاص بالجمعيات.

وكانت نيابة محكمة أقبو (180 كم شرق الجزائر)، طالبت خلال المحاكمة التى جرت فى 29 مايو بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ لـ 21 رجلا، و5 نساء بتهم تتعلق بالإساءة للإسلام وتسيير جمعية وجمع الأموال بدون رخصة.

وقال المحامي إنه تحدث مع بعض من صدرت بحقهم أحكام "وقرروا فورا الطعن فيها"، موضحا أنه سيتشاور مع البقية.

يذكر أن الجماعة الأحمدية والتي أسسها في القرن التاسع عشر ميرزا غلام أحمد، أعلنها البرلمان الباكستاني في 1974 جماعة خارجة عن الإسلام، كما رفضتها منظمة المؤتمر الإسلامي بكافة تياراتها من سنة وشيعة.

وقد ظهرت هذه الطائفة في الجزائر في 2007 مع بدء بث قناة فضائية تابعة لهذه الطائفة.

ويقدر عدد الأحمديين في الجزائر بنحو 2000 شخص من أصل 40 مليون جزائري.