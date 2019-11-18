الجزائر: أحكام سجن بحق متهمين في فاجعة “الأطفال الرضع”

أصدرت محكمة جزائرية، الإثنين، أحكاما بالسجن بحق مسؤولين وعاملين في مستشفى ولادة جنوب شرقي البلاد؛ على خلفية فاجعة مصرع 8 رُضّع حديثي الولادة قبل أسابيع جراء حريق بالمستشفى، وفق إعلام محلي.

وحسب قناتي “الشروق” و”النهار” الخاصتين، فإن “محكمة وادي سوف (جنوب شرق) أدانت صبيحة اليوم مدير مستشفى “الأمومة والطفولة” (حكومي) بمحافظة الوادي ونائبه بتهمة “الإهمال”.

وقضت المحكمة بسجنهما لمدة عام نافذ مع دفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (نحو 400 دولار).

ووفق المصدر نفسه، صدر أيضا حكم بـ 6 أشهر سجن غير نافذة بحق قابلة (مولّدة) تعمل بالمستشفى ذاته، فيما برأت المحكمة ممرضتين إحداهما كوبية إلى جانب مراقبة طبية وموظف صيانة، من تهمة “الإهمال”.

وفجر الـ24 من سبتمبر/أيلول الماضي، لقي 8 مواليد جدد مصرعهم؛ إثر حريق شب في مستشفى “الأمومة والطفولة” بمحافظة الوادي.

وأكدت وزارة الصحة وقوات الدفاع المدني، آنذاك، أن الحريق ناجم عن شرارة كهربائية مصدرها جهاز مضاد للبعوض بالمصحة؛ أدت إلى مصرع 8 مواليد منهم 3 حرقا و5 اختناقا.

وفور وقوع الحادثة، أعلن وزير الصحة محمد ميراوي توقيف مدير الصحة بالمحافظة نور الدين رزقي، إلى جانب مدير المستشفى الحكومي والطاقم المناوب أثناء وقوع الحادث، فيما قالت النيابة العامة بالمحافظة إنها فتحت تحقيقا حول الحادثة وأحالت المتهمين إلى القضاء. ولم توجه أي تهمة لمدير صحة المحافظة، غير أنه تمت إقالته من منصبه.