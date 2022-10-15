الجزائر.. اعتقال العشرات خلال حملة ضد بؤر الجريمة بولاية البليدة

اعتقلت قوات الدرك الوطني الجزائرية عشرات المتهمين بالمتاجرة بالمخدرات وممارسة الترهيب ضد المواطنين خلال حملة واسعة نفذتها ضد بؤر الجريمة في ولاية البليدة شمالي البلاد.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية السبت، ان "عناصر فرقة مغاوير الدرك الوطني (..) وهي مجهزة بكل وسائل العصرية (تكمنت) من الإطاحة بثلاثين شخصا في أكبر عملية مداهمة بحي موزاية بولاية البليدة".

واوضحت الصحيفة انه "تم تنفيذ العملية النوعية من خلال توقيف 30 شخصا كانو يقومون بالمتاجرة بالمخدرات وحمل أسلحة بيضاء لترهيب المواطنين. بالإضافة كذلك إلى حجز 100 مليون سنتيم (7120 دولارا) من عائدات بيع المخدرات".

واستهدفت العملية "إعادة الأمن والأمان للأحياء التي كان المنحرفين يفرضون فيها قانون الغاب" بحسب صحيفة "النهار".

ومغاوير الدرك،وهي وحدة صفوة عملياتية يوجه نشاطها أساسا لمكافحة الجريمة المنظمة واللصوصية والمجرمين الخطرين.