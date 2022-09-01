الجزائر.. اعتقال القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج

اعتقلت السلطات الجزائرية القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بلحاج، وفق ما اعلنت صفحة الاخير في فيسبوك مساء الخميس.

ولم تقدم صفحة بلحاج تفاصيل حول مكان وأٍسباب اعتقاله، لكن معلقين في مواقع التواصل تحدثوا عن ان ذلك جاء بسبب مقطع فيديو قال فيه إن منطقة طارف شرق الجزائر أرض تونسية اقتطعتها فرنسا و ضمتها للجزائر.

⛔️الآن : الجزائر تعتقل علي بلحاج بسبب مقطع فيديو قال فيه إن منطقة طارف شرق الجزائر أرض تونسية اقتطعتها فرنسا و ضمتها للجزائر pic.twitter.com/taopM4OsyP — ولد المغرب (@weldmagh) September 1, 2022

وعلى بلحاج داعية وسياسي إسلامي جزائري، من مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة.

وقد عرف بمعارضته للنظام الحاكم، وخطبه الحماسية وتصريحاته التي قادته في العديد من المرات إلى الاعتقال أو الاستجواب.

وكان بلحاج شارك عام 1989 في تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إلى جانب عباسي مدني والهاشمي السحنوني، عقب اضطرابات احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. كما اتفق الثلاثة أيضا على تأسيس حزب "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الذي اعترفت به الدولة.

وبعد فوز حزب جبهة الإنقاذ في الانتخابات التشريعية عام 1991، تم إلغاء نتائجها وحل الحزب، واودع علي بلحاج مع عباسي مدني و قيادات أخرى في السجن، وصدر الحكم ضده بالسجن 12 عاما نفذها بالكامل.

في عام 2003 أطلق سراحه، وفي عام 2014 سعى بلحاج للترشح في انتخابات الرئاسة لكن السلطات منعته.