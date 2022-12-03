الجزائر: الإنضمام إلى "بريكس" يحتاج إلى مواءمة التشريعات في البلاد

أكد والي العاصمة الجزائر، محمد عبد النور ربيعي، ان انضمام المدينة إلى دول مجموعة "البريكس"، سيساعد البلاد على تعزيز علاقاتها الإقتصادية مع دول المجمموعة.

وقال حاكم العاصمة: "إن الجزائر بحاجة لمواءمة تشريعاتها، وجعل قوانينها معيارا مشتركا، مع دول البريكس قبل الانضمام إلى المجموعة".

وأضاف: "في حال انضمام البلاد لدول البريكس، فإن ذلك سيتيح للجزائر تطوير تعاونها مع دول أخرى في مجالات مثل الغاز والموارد المعدنية والمياه، من بين أمور أخرى".

وتم تشكيل "البريكس" عام 2006، وهي رابطة غير رسمية للاقتصادات النامية الرئيسية في العالم، وتهدف لتعزيز التعاون بين دول المجموعة، ووضع مناهج مشتركة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها على الصعيد العالمي.

وخلال الأشهر والسنوات الماضية، أعربت العديد من الدول عن اهتمامها ورغبتها بالإنضمام إلى المجموعة، من مثل: الجزائر، والأرجنتين وإيران وتركيا وإندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية.