الجزائر: الحرائق تحت السيطرة

اكدت الاجهزة الامنية الجزائرية السيطرة على حرائق الغابات في البلاد، بعد ايام من مكافحتها حيث اسفرت عن مقتل اكثر من 40 شخصا بينهم النساء والاطفال، واكدت السلطات الجزائرية وجود اصابع خفيه وراء اشعالها

السيطرة على كل الحرائق في الجزائر

وقالت الحماية المدنية انه تمت السيطرة على كلّ الحرائق التي اجتاحت البلاد يومي الأربعاء والخميس شمال شرق البلاد، حيث قتل 11 طفلا و6 نساء في منطقة الطارف، الحدودية مع تونس من بين الضحايا الاربعين

التحقيق مع متورطين

وأعلن مكتب المدعي العام في سوق أهراس، القبض على مشتبه به في غابة بالقرب من هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، كما أوقفت قوات الدرك 3 رجال بتهمة إضرام النيران في محاصيل جيرانهم الزراعية

ومنذ بداية شهر أغسطس الجاري، اندلع حوالي 150 حريقا في الجزائر أتت على مئات الهكتارات من الغابات والأحراج.

وقاوم اكثر من 1700 عنصر إطفاء لاحتواء نحو 20 حريقا حرجيا أسفر عن نحو 200 جريح، من بينهم مصابون بحروق خطرة.