الجزائر: الحكم بإعدام 49 شخصا في قضية "جمال بن إسماعيل"

أصدرت محكمة جزائرية اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على 49 شخصا، أدينوا بتهمة إحراق "جمال بن إسماعيل" والتنكيل بجثته في منطقة القبائل في العام 2021.

وبسبب وقف تنفيذ أحكام الإعدام، في الجزائر، ستنخفض أحكام الإعدام، إلى السجن مدى الحياة، بحسب الوكالة الرسمية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن المتهمين أدينوا من قبل محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، في قضية اغتيال جمال بن إسماعيل، الذي تعرض للإعدام حرقا من قبل مجموعة من الأشخاص، في منطقة نايث إيراثن بولاية تيزي وزو.

وكان "بن إسماعيل" قد توجه قبل إعدامه، لمنطقة القبائل للمشاركة في إخماد حرائق الغابات التي أودت بحياة 90 شخصا خلال أسبوع واحد، في آب/أغسطس من العام الماضي.

وكانت وسائل إعلام قد أشارت بادئ الأمر إلى صدور 48 حكما بالإعدام، لكن الوكالة الجزائرية أفادت بصدور 49 حكم إعدام في القضية.