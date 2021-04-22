الجزائر: السجن 3 سنوات لباحث إسلامي بتهمة "الاستهزاء" بالدين

محامي الباحث ندّد بوجود خلل في الإجراءات "لا يوجد دليل. الملف فارغ. توقعنا تبرئته".

حُكم على الباحث الجزائري في الشؤون الإسلامية سعيد جاب الخير الخميس بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة "الاستهزاء بالاسلام"، وفق ما أفاد محاميه مؤمن شادي وكالة فرانس برس.

وقال المحامي "حُكم عليه بالسجن 3 سنوات"، مبديا "صدمته" أمام شدة العقوبة في الدعوى التي رفعها أكاديمي آخر يدعمه سبعة محامين ضد الباحث جاب الخير البالغ من العمر 53 عامًا بتهمة "الاستهزاء بالمعلوم من الدين وبشعائر الإسلام".

وأضاف المحامي الذي ندّد بوجود خلل في الإجراءات "لا يوجد دليل. الملف فارغ. توقعنا تبرئته".

وردًا على سؤال لدى مغادرته المحكمة، قال جاب الخير لفرانس برس إنه سيستأنف ويرفع القضية أمام محكمة النقض إذا لزم الأمر. ولم تصدر بحقه مذكرة إيداع.

وقال "إنها معركة يجب أن تستمر من أجل حرية الضمير والرأي والتعبير"، مؤكدًا أن "الكفاح من أجل حرية الضمير غير قابل للتفاوض".

ومنذ بداية القضية، تلقى جاب الخير دعم العديد من زملائه وسياسيين جزائريين.