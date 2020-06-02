الجزائر: العفو عن ناشطين بارزين في الحراك

سيستفيد ناشطان بارزان في الحراك الجزائري في وقت قريب من عفو رئاسي، وسيتمّ الإفراج عنهما، وفق ما أفاد رئيس أحد الأحزاب المعارضة في الجزائر سفيان جيلالي، الذي توسط لصالحهما، وفق وكالة فرانس برس.

وقال جيلالي، الذي استقبله رئيس الجمهورية بطلب منه ،”أكد لي الرئيس عبد المجيد تبون أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما”.

وطابو هو مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، وقد تحوّل إلى أحد الشخصيات البارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام.

وسمير بلعربي من أبرز الناشطين في التظاهرات الاحتجاجية المستمرة منذ أكثر من سنة.