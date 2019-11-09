الجزائر.. القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

صادق المجلس الدستوري الجزائري اليوم السبت رسميا على قائمة المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وتضمنت هذه القائمة أسماء كل من علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، وعبد المجيد تبون وزير أول أسبق، وعز الدين ميهوبي وزير ثقافة سابق، وعبد القادر بن قرينة وزير سابق للسياحة، إضافة إلى عبد العزيز بلعيد، رئيس حزب المسقبل والمناضل السابق في جبهة التحرير الوطنية.

ورفض المجلس الدستوري، طعون 9 راغبين في الترشح، وذلك لعدم استيفائهم الشروط القانونية.

وكان آلاف الجزائريين قد نزلوا أمس الجمعة إلى شوارع مدن البلاد في آخر جولة من المظاهرات المستمرة منذ أشهر، تعبيرا عن رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر وللمرشحين الخمسة الذين يعتبرونهم "امتدادا للنظام السابق وفساده".