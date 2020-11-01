الجزائر.. بدء فرز الأصوات في استفتاء تعديل الدستور

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، إن الانتخابات الفلسطينية المقبلة، يتم إنضاجها عبر حوارات، بهدف إصدار مراسيم رئاسية لتحديد موعدها.

وقال الرجوب في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الانتخابات شأن داخلي فلسطيني، وإن عملية إجرائها لا تتأثر بالعوامل الخارجية، مؤكدا أن هناك حالة توافق مع حماس وباقي الفصائل.

وأضاف: "نعمل على تجسيد وبناء شراكة وطنية حقيقية عبر الحوار المستمر مع حركة حماس، وباقي فصائل العمل الوطني".

وكانت حركتا حماس وفتح توجتا حوارهما الثنائي في تركيا بالاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني خلال ستة أشهر.

وجرى توافق مع الفصائل على أن تكون منظمة التحرير الفلسطينية، هي المظلة الجامعة للعملية السياسية الفلسطينية، وذلك يشمل جميع الفصائل المنضوية داخل أو خارج المنظمة.

وأوضح أن الحوار الثنائي الذي جرى في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول بين حركتي حماس وفتح هو استكمال لمخرجات اللقاء الذي جمع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية مطلع الشهر الجاري.

وأضاف أنه تم التوافق على "الشراكة الوطنية" وعلى أن تكون الانتخابات بنظام التمثيل النسبي لبناء نظام سياسي يحافظ على الوحدة.

ويهدف الحوار الثنائي والمباحثات التي تجري مع الفصائل الفلسطينية إلى وضع آلية موحدة لمواجهة صفقة القرن ومخطط ضم الاحتلال أراضي بالضفة المحتلة وتطبيع دول عربية مع الاحتلال، وفقا لما صرح به الرجوب..

ومن أهم مخرجات المباحثات التوافق على إجراء انتخابات فلسطينية شاملة (تشريعية ثم رئاسية ثم مجلس وطني) خلال ستة أشهر وفقا للنظام النسبي.