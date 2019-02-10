الجزائر.. بوتفليقة يعلن ترشحه لولاية خامسة

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره (81 عاما)

أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ عمره (81 عاما) ويحكم البلاد منذ 1999، عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية التي من المقرر إجراؤها في الـثامن عشر من أبريل/ نيسان المقبل، مع تعهده في حال انتخابه مجددا بعقد ندوة وطنية شاملة، لإعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، وإمكانية اقتراح تعديل دستوري.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية قد نشرت خبر ترشح الرئيس بوتفليقة بحسب رسالة وجهها إلى الأمة، وهي الرسالة التي ستنشر بتفاصيل أكبر خلال الساعات القليلة المقبلة، ليضع بذلك الرئيس بوتفليقة حدا للشكوك التي راجت حول إمكانية عدم استجابته للضغوط الممارسة عليه من قبل أحزاب الموالاة، ورفض الترشح في آخر مرة، لكن بوتفليقة اختار الاستمرار في الحكم إلى آخر رمق.

وكان حزب السلطة الأول في الجزائر “جبهة التحرير الوطني”، قد أعلن السبت، ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة .

جاء ذلك على لسان منسقه العام، معاذ بوشارب، في خطاب كان منتظرا وتم الترويج له من قبل، حُشد لأجله الآلاف من قيادات ومناضلي الحزب، في تجمع شعبي نظم بالقاعة البيضوية بالمركب الرياضي 5 يوليو بالعاصمة.

وفي خطاب لنحو نصف ساعة، بذل بوشارب فيه جهداً واضحا في رفع صوته و إظهار الحماسة قال “أعلن أن جبهة التحرير الوطني رشحت المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة تقديرا لحكمة خياراته وتثمينا للإنجازات الكبيرة تحت قيادته”.

وكان حزب السلطة الثاني، اي “التجمع الوطني الديمقراطي”، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحي سباقا لإعلان ترشيح بوتفليقة لولاسة خامسة، وذلك بعد إعلانه قبل أسابيع استدعاء الناخبين رسميا للانتخابات الرئاسية.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أحزاب ما يسمى بـ”التحالف الرئاسي” بالجزائر رسميًا ترشيح الرئيس عبد العزير بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة 18 أبريل/نيسان القادم.

جاء ذلك في بيان مشترك، السبت الماضي، عقب اجتماع لقادة أحزاب التحالف بمقر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.