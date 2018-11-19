الجزائر.. بوتفليقة يوقع 5 مراسيم رئاسية

الأمر يتعلق بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، يوم الأحد، بأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع 5 مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقيات وبروتوكول ومذكرة تفاهم تخص التعاون مع عدد من البلدان.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج)، فإن الأمر يتعلق بالبروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخة في أكتوبر 1980، بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر.

وأضافت الوكالة، أن بوتفليقة وقّع على مرسوم آخر يخص اتفاق التعاون بين الجزائر والصين في مجالي "حماية النباتات والحجر الزراعي"، بالإضافة إلى اتفاق تعاون في مجالي "الصحة الحيوانية والحجر الصحي" بين البلدين.

كما تضمن المرسوم الرابع مذكرة تفاهم مع مالي في مجال "التضامن الوطني".

أما المرسوم الأخير فيخص الاتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة بلغاريا حول "الإعفاء المتبادل من شروط تأشيرة الإقامة قصيرة المدى لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لديهم مهمة"، والموقع بصوفيا في 23 مارس 2018.