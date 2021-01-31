الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج "سبونتيك في" وتتعهد بتوفير اللقاحات بكميات "كافية"

أعلنت الجزائر الأحد أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح "سبونتيك في"، وذلك غداة اطلاقها حملة تطعيم تزامنت مع تلقيها 50 ألف جرعة من هذا اللقاح.

وقال مكتب رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف.

وأضاف في بيان "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي..".

وبدأت الجزائر حملة تطعيم يوم السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك في. ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا يوم الاثنين.

وسجلت الجزائر إجمالا 107339 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2891 وفاة.

وعد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد الأحد بأن تشتري حكومته لقاحات مضادة لفيروس كورونا بكميات "كافية"، وذلك غداة إطلاق حملة التطعيم التي "ستدوم طوال السنة".

وقال جراد للصحافيين قبيل تلقيه اللقاح في مستشفى بالجزائر العاصمة إن "كمية اللقاح ضد فيروس كورونا التي تعتزم الجزائر استيرادها ستكون كافية"، وأضاف أن الحملة "لن تكون في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر ولكن ستدوم طوال السنة".

وبدأت الجزائر، أكبر دول المغرب العربي (44 مليون نسمة)، حملة التطعيم السبت بلقاح سبوتنيك-في الروسي في البليدة (وسط) التي كانت بؤرة الوباء في البلاد خلال آذار/مارس 2020.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء جمال فورار الأحد أن الأولوية في توزيع اللقاح ستعطى للولايات الأكثر تضررا من الفيروس.

كانت الجزائر قد أعلنت نهاية كانون الأول/ديسمبر طلب 500 ألف جرعة من حليفتها روسيا، ومن المنتظر أن تتلقى الأحد شحنة أولى من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني قبل أن تصلها شحنات من الصين والهند.

وأكد خلال إطلاق حملة التلقيح من العاصمة أن "اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيوزع ابتداء من اليوم على مستوى الولايات الأكثر تضررا من هذا الوباء (...) التي سجل بها أكبر عدد من الوفيات و الاصابات".

وأضاف أن "استراتيجية التلقيح المعتمدة من طرف الدولة قابلة للتغيير ومرنة يمكن تحسينها تدريجيا بشكل يسمح بتلقيح جميع الاشخاص المستهدفين".

وكانت الجزائر قد أعلنت نهاية كانون الأول/ديسمبر طلب 500 ألف جرعة من حليفتها روسيا، ومن المنتظر أن تتلقى الأحد شحنة أولى من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد البريطاني قبل أن تصلها شحنات من الصين والهند.

ولا تعتزم السلطات إنهاء تدابير الحجر السارية منذ آذار/مارس 2019، وفق عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطور الوباء بقاط بركاني الذي أكد أنه لن يتم رفعها قبل تلقيح 70 بالمئة من السكان.

وقررت الحكومة السبت تخفيف بعض القيود، إذ أنهت حظر التجول في عشر من 48 ولاية، لكنها أبقته في ولايات على غرار البليدة والجزائر العاصمة وقسنطينة ومستغانم ووهران وتلمسان وسيدي بلعباس.

وسجلت الجزائر أكثر من 107 آلاف إصابة بفيروس كورونا، بينها نحو 2900 وفاة.

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