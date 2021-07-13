الجزائر تبدأ انتاج لقاحي سبوتنيك وسينوفاك اعتبارا من أيلول

اعلنت الجزائر الثلاثاء، انها ستبدأ في انتاج لقاحي "سبوتنيك في" الروسي و"سينوفاك" الصيني المضادين لفييروس كورونا المستجد، اعتبارا من شهر ايلول/سبتمبر المقبل.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد للإذاعة الرسمية إن "التحضيرات التقنية التي تقودها شركة الأدوية الحكومية (صيدال) شارفت على نهايتها مع الجانبين الروسي والصيني لإنتاج اللقاحين".

وأضاف إن "إنتاج اللقاح الصيني سيكون بالحصول على المادة الأولية من بكين، أمام بالنسبة للروسي سبوتنيك فالعملية تكون من البداية بإنتاج المادة الأولية محليا".

وأطلقت الجزائر نهاية يناير/ كانون الأول الماضي حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، لكن العملية كانت بطيئة في البداية بسبب تأخر وصول اللقاحات، أما في الأسابيع الأخيرة فقد سجل عزوف من المواطنين عن التلقيح تسعى السلطات لكسره.

وأطلقت السلطات حملة لدفع المواطنين نحو مراكز التلقيح لبلوغ 20 مليون عملية تلقيح، وتشير أرقام رسمية أنه تم لحد الآن تلقيح مليوني شخص فقط من بين 45 مليون هو عدد سكان البلاد.

وحتى الاثنين سجلت الجزائر 146 ألف و942 إصابة بالفيروس منها 3851 وفاة و102 ألف حالة تعاف.