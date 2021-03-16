الجزائر.. تبون يعين مديرا جديدا للأمن الوطني

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما جديدا للأمن الوطني (الشرطة)، خلفا للمدير العام السابق خليفة أونيسي.

أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مهام المدير العام للأمن الوطني (الشرطة) خليفة اونيسي، وعين مكانه فريد زين الدين بن الشيخ حسب بيان بين لوزارة الداخلية الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية “تعلن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أنه و بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول شعبان 1442هـ الموافق لـ 15 مارس 2021، تم تعيين السيد فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا للسيد خليفة أونيسي الذي أنهيت مهامه”.

ولم يذكر البيان أسباب إنهاء مدير عام الأمني السابق. وكان خليفة أونيسي قد استلم مهامه على رأس المديرية العامة للأمن الوطني في أغسطس 2019 في أغسطس/آب 2019 وسط انتفاضة شعبية بدأت في 22 فبراير/شباط من العام نفسه، أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. واستمرت الانتفاضة الشعبية كحراك شعبي سلمي، عاد بزخم كبير في ذكراه الثانية بعد استئناف مسيراته، التي تم تعليقها لما يقارب العام بسبب حائحة كورونا .

وبن الشيخ، هو أحد كوادر الشرطة الجزائرية، وكان يشغل منصب مفتش عام لمنطقة الوسط التي تضم العاصمة الجزائرية.

وجاء قرار إقالة أونيسي ضمن موجة تغييرات في مختلف فروع المؤسسات العسكرية والأمنية يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون منذ وصوله الحكم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019.