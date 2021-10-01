الجزائر تحذر من فوضى انسحاب المرتزقة من ليبيا

حذّرت الجزائرمن تداعيات خطيرة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بشكل عشوائي غير مدروس، على دول الجوار.

وقال المبعوث الخاص بوزارة الخارجية والمكلف بملف دول المغرب العربي، عمار بلّاني انه هناك تداعيات لا تحمد عقباها "لانتقال غير مدروس وغير مراقب للمرتزقة والأسلحة خارج التراب الليبي."

وشدد خلال مشاركته عن بعد في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على ضرورة أن يتمّ انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة "بشكل تدريجي، مُنّظم وآمن، برعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الدول المجاورة".

كما عبّر عن استعداد بلاده لمرافقة الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من تجربتها الخاصة في مجال المصالحة الوطنية.

يذكر أن دول الجوار الليبي لطالما حذرت من ملف المرتزقة وخطورته على أمن المنطقة. واثر اجتماع نهاية شهر أغسطس الماضي في الجزائر اتفق وزراء خارجية دول الجوار الليبي على التنسيق مع اللجنة العسكرية 5+5 بشأن ملف انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.

ويقبع على الأراضي الليبية ما يقارب 11 ألفا من المرتزقة السوريين ومقاتلين من جنسيات أخرى أيضا كانت قد جلبتهم تركيا للقتال الى جانب مليشيا السراج في ليبيا