الجزائر تخفف إجراءات العزل العام خلال شهر رمضان

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد يوم الخميس إنه تقرر تخفيف إجراءات العزل العام اعتبارا من أول أيام شهر رمضان، إذ تقرر تقصير مدة حظر التجول الليلي ورفع حالة العزل التام عن ولاية البليدة جنوبي العاصمة.

وقال المكتب إنه تقرر تخفيف العزل التام في البليدة ليصبح الحظر ساريا من الثانية ظهرا حتى السابعة مساء، في حين سيخفف الحظر الساري من الثالثة عصرا إلى السابعة مساء في تسع ولايات منها الجزائر العاصمة بحيث يقتصر على الفترة من الخامسة إلى السابعة مساء.

ولم يطرأ تغير على إجراءات العزل في بقية الولايات حيث يسري حظر التجول من السابعة مساء إلى السابعة صباحا منذ أسابيع.

وأهاب مكتب رئيس الوزراء في بيانه بالمواطنين أن يتوخوا الحذر قائلا إن تعديل قواعد العزل العام أو إبقاءها سيتوقف على تطور الموقف.

وسجلت الجزائر حتى الآن 3007 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منها 407 وتعافى 1355. (رويترز)