الجزائر تدخل موجة كورونا ثالثة ومبادرات فردية لتأمين الاوكسجين

حاول مواطنون جزائريون تعويض تلبية الطلب على الاوكسجين بعد دخول بلادهم في أزمة حادة في نقص التزويد بأجهزة التنفس ومكثفات الأكسجين وقد سارعت فعاليات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات تطوعية لتلبية احتياجات المصابين

مبادرات فردية

ووسط مدينة باب الوادي في الجزائر العاصمة، نصبت التنسيقية التطوعية هذه الخيام لجمع التبرعات المالية من قبل المواطنين، إقبال معتبر في الساعات الأولى لبداية الحملة بغية تحقيق الهدف المنشود وشراء أجهزة تكثيف الأكسجين لتقديمها للمصابين بفيروس كورونا

وقد عرفت الجزائر في الأسابيع الأخيرة عدة حملات لجمع التبرعات سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشوارع أو داخل المؤسسات لمواجهة وضعية وبائية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، حسان جزايري قناة الغد الجزائر

الجزائر تستورد الاوكسجين

ودخلت الجزائر في الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس كورونا بالتزامن مع اعلان الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، عن بدء الجزائر باستيراد قرابة 15 ألف مكثف أوكسجين كإجراء مستعجل، في إطار تعزيز الجهاز الطبي لاحتواء إصابات كورونا.

وقال بن عبد الرحمان، في تصريح تلفزيوني، إن 2250 آلة مكثف أكسجين ستصل الجزائر خلال الفترة ما بين 3 و5 أغسطس المقبل، كاشفا عن تعيين خلية أزمة على مستوى رئاسة الوزراء، بهدف متابعة الوضع الوبائي بالبلاد، وكل التطورات التي ترافقها.

وكانت الجزائر سجلت خلال الأيام الماضية حصيلة غير مسبوقة في إصابات ووفيات كورونا.

وقد وصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 168,668 فيما تم تسجيل 4,189 حالة وفاة حتى الآن.