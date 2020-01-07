الجزائر تدعو الرئيس التونسي لزيارتها

قالت المستشارة المكلفة بالإعلام في رئاسة الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر الثلاثاء إن الرئيس التونسي قيس سعيد سيقوم بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام القلية القادمة.

وأضافت النيفر في تصريح لـ إذاعة “موزاييك أف أم” أن الرئيس قيس سعيّد سيقوم بأول زيارة خارجية له إلى الجزائر، مثلما سبق وأن أعلن ذلك عقب انتخابه، وأنّه تلقى دعوة رسمية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

ورغم أن قيس سعيد سبق أن أعلن نيته زيارة الجزائر كأول بلد يزوره بعد انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية، إلا أن الأوضاع المتفجرة في ليبيا، وتأثيرها المباشر على الجزائر وتونس عجل أكثر بالزيارة لرغبة الرئيسين الجزائري والتونسي تنسيق مواقفهما من الأزمة الليبية، التي بدأت تأخذ منحى أخطر بسبب التدخلات العسكرية الأجنبية، التي تقلق الجزائر وتونس على حد سواء.