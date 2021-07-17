الجزائر تدين توزيع المغرب لخريطة تجتزء مناطق الامازيغ

احدثت المذكرة التي وزعها رئيس البعثة المغربية في الأمم المتحدة على مندوبي دول عدم الانحياز، ثورة وتنديدا داخليا جزائريا حيث تضمّنت خريطة للجزائر مبتورة منها ولايات منطقة القبائل (تيزي وزو، بجاية والبويرة) ذات الغالبية من السكان الأمازيغ.

مذكرة المندوب المغربي تحاكي ما يدعو له الجزائري المدعو فرحات مهني، الهارب الى باريس والتي صنفت حركته بانها حركة ارهابية بعد دعوتها للاستقلال عن الجزائر البلد الام.

واستغرب بيان صادر عن البرلمان الجزائري (مجلس الأمة) الخطوة التي أقدم عليها ممثل المغرب في الأمم المتحدة، ووصفها بسلوك "غير مقبول وغير معقول"، وشدد على أن "الجزائر لن تغفر للمغرب سقطته هذه، والتي تمثل تحللاً فاضحاً للمغرب من مبادئ الاتحاد المغاربي"، وفق البيان.

فيما قال رأى رئيس حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر، عبد الرزاق مقري، على صفحتة على الفيس بوك أن المغرب "أبان عن وجهه الحقيقي في دعم الفتن ورعاية المجموعات الانفصالية في الجزائر".

ادانة رسمية جزائرية