الجزائر تستحدث قائمة للأشخاص والكيانات الإرهابية

أعلنت السلطات الجزائرية الأحد، استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية.

جاء ذلك وفق بيان عقب اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.

وذكر البيان أن مجلس الوزراء صادق على مشروع تعديل على قانون العقوبات بهدف تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف أنه "سيتم بموجب ذلك استحداث قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية"، دون تفاصيل إضافية.

وفي 18 مايو/أيار الجاري، أعلنت الرئاسة الجزائرية تصنيف حركتي "رشاد" و"ماك" كـ"منظمات إرهابية"، واتهمتهما بمحاولة "زعزعة استقرار البلاد".

وحركة "رشاد"، هي منظمة جزائرية معارضة للنظام ذات توجه إسلامي، تأسست عام 2007 في أوروبا، وأبرز قياداتها مراد دهينة، ومحمد العربي وعباس عروة ورشيد مصلي، ويعيش هؤلاء القيادات بين سويسرا وبريطانيا، حيث تمارس الحركة أنشطتها من خارج البلاد.

أما حركة "استقلال منطقة القبائل" المعروفة اختصارا بـ"ماك" فهي انفصالية تأسست عام 2002، حيث يتواجد معظم قادتها في فرنسا، وتطالب منذ إنشائها باستقلال محافظات يقطنها أمازيغ شرقي الجزائر، وأعلنت في 2010 من جانبها تشكيل حكومة مؤقتة لهذه المنطقة.