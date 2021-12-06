الجزائر تستضيف اجتماعا للفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في الجزائر العاصمة الاثنين، عن ان بلاد ستحتضن اجتماعا للفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية التي ستستضيفها في اذار/مارس المقبل.

وقال تبون ان لديه "موافقة" من عباس لعقد "ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر".

كما أعلن قرار الجزائر منح فلسطين مساعدة مالية بقيمة 100 مليون دولار ومنحة دراسية لـ300 طالب فلسطيني في الجامعات الجزائرية.

وقال تبون عن زيارة عباس الحالية للجزائر، إنها "تأتي تكريسا للعلاقات الأخوية القوية والـمتميزة التي تجمع بين بلديْنا وشعبَيْنا الشقيقين".

ومن جانبه، قال عباس أنه بحث مع تبون خلال اجتماعهما، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واطلعه على آخر المستجدات بشأن القضية الفلسطينية، ومجمل القضايا التي تهم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية، يهدف لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

وشدد على أنه إذا ما استمرت سلطات الاحتلال في طغيانها وممارستها العدوانية ضد أبناء شعبنا وأرضنا بعاصمتنها القدس، ستكون لنا خياراتنا وإجراءاتنا في وقت قريب.

وبين عباس أنه بحث مع الرئيس تبون تعزيز علاقات التعاون والأخوة بين البلدين، وأكدنا أهمية تنسيق المواقف، في ظل القمة العربية القادمة.

وأعرب عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستكون مركزية في القمة العربية المقبلة (في مارس/آذار) في الجزائر.

وستتناول القمة العربية في الجزائر "الموقف العربي من القضية الفلسطينية وكذا إصلاح الجامعة العربية" حسب تصريحات سابقة للرئيس تبون.

وأعقب الاجتماع المنفرد للرئيسين عباس وتبون، اجتماع آخر موسع، ضم وفدي البلدين.

ووصل عباس مساء أمس الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، وكان في استقباله على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، الرئيس تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.

ويتوجه الرئيس الفلسطيني في زيارة رسمية إلى تونس الثلاثاء، بدعوة من الرئيس قيس سعيّد بحسب بيان.للرئاسة التونسية والسفارة الفلسطينية لدى تونس. ولم يحدد البيان مدة الزيارة ولا موضوعها.