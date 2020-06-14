الجزائر تستنكر تصريحات مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة بشأن إصابات كورونا

استنكرت اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم السبت، تصريحات مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا بشأن حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

وبحسب ما بثه التلفزيون الحكومي الجزائري، فقد اعتبرت اللجنة العلمية أن مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية “تلاعبت ببيانات المنظمة في هذا الشأن مدفوعة باعتبارات انتقائية مرفوضة”.

وفندت اللجنة العلمية “كليا استنتاجات المديرة الإقليمية، واعتبرت موقفها تجاوزا لصلاحياتها، وقد يكون مدفوعا باعتبارات انتقائية مرفوضة شكلا ومضمونا”.

وقد ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، اجتماعا لأعضاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة انتشار جائحة فيروس كورونا بحضور رئيس الوزراء الجزائري، حيث خصّص الاجتماع لتقييم الوضع الصحي المرتبط بالجائحة في البلاد، ومناقشة المقاربة العلمية المقترحة من أجل التخفيف التدريجي من نظام الحجر الصحي تبعا لحالة كل ولاية.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها حول الوضع في أفريقيا، إن “أفريقيا سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا مؤكدة حتى الآن، مع أكثر من 5600 وفاة”.

وبيّنت المنظمة الأممية أن عشرة من بين 54 دولة تسهم بنحو 80 بالمئة من جميع حالات الإصابة، وأن أكثر من 70 بالمئة من الوفيات تحدث في خمس دول فقط، وهي: الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان. (د ب أ)