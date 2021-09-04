الجزائر: تسويات ودية لاسترداد الأموال المختلسة في حقبة بوتفليقة

يشرع البرلمان الجزائري خلال ايام في مناقشة مخطط عمل للحكومة يتضمن خطة لاسترداد الاموال المختلسة في حقبة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفيليقة، تقوم على اساس اعتماد تسويات ودية.

وبحسب الخطة التي اعدتها حكومة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، فسوف يصار الى “اعتماد طريقة تسوية ودية (لم توضحها) تضمن استرداد الأملاك المختلسة”.

ويشرع المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في مناقشة مخطط عمل الحكومة في غضون الأسبوع المقبل، قبل إحالته على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان).

واكدت الخطة أن الحكومة “عازمة على مواصلة مكافحة الفساد والمحاباة والمحسوبية، لا سيما من خلال إصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته”.

وأضافت “سيتم تشديد العقوبات فيما يخص جرائم الفساد”.

وأردفت “سيتم تعزيز الجهاز (الهيئة) الذي تم وضعه لتسيير الأملاك المحجوزة مع إدراج أحكام خاصة لتسيير الشركات محل المتابعات القضائية”، في إشارة إلى شركات رجال أعمال مسجونين مقربين من بوتفليقة.

كما تعتزم الحكومة، بحسب الوثيقة، “مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأيضا “مراجعة قانون تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، من أجل تفضيل التسوية الودية عبر الإجراءات الجزائية بهدف تعزيز القدرات المالية للبلاد”.

وقبل أشهر، أعلنت وزارة العدل أن القضاء حجز على أموال قدرت بـ 850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات، في إطار تحقيقات فساد حقبة بوتفليقة، متواجدة على التراب الجزائري.

وسبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التصريح بأن أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها لمساعدة بلاده في استرجاع الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة (1999-2019).

ولا يوجد رقم رسمي حول حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة الذي استقال من الرئاسة في 2 أبريل/ نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/ شباط من العام نفسه.

لكن عبد القادر بن قرينة، وهو مرشح في انتخابات الرئاسة السابقة، قال في تصريح سابق إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.