الجزائر تشهد وضع وبائي صعب

اعلن عبد الرحمن بن بوزيد، وزير الصحة الجزائري: "إن الوضع الصحي المتعلق بجائحة (كورونا) في الجزائر سيئ جدا"، مشددا على ضرورة اتباع التدابير الوقائية اللازمة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "الوضع الوبائي سيئ ومقلق والوقت ضيق جدا والجهود متواصلة لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وحماية المجتمع من هذا الوباء القاتل"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأوضح أن "الوزارة لم تتوقف عن العمل خلال فترة انتظار الإعلان عن الطاقم الجديد للحكومة "، داعيا إلى "تجنب الإشاعات والمروجين لها، خاصة ما تعلق منها بالتلقيح".

وسجلت الجزائر، الأربعاء، 11 وفاة و585 إصابة جديدة بالفيروس، فيما يقول الخبراء إن الأعداد الحقيقية للمصابين أعلى من الأرقام المعلن عنها بكثير.

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