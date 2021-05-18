الجزائر: تصنيف منظمتين انفصالتين في قائمة الارهاب

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أن المجلس الأعلى الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر إدراج حركتي "استقلال منطقة القبائل" المعروفة بـ"الماك" و"رشاد" الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، حسب ما جاء في البيان.

المجلس الأعلى للأمن، تحت رئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يصنف حركتي "رشاد" و"الماك"، منظمتين إرهابيتين، يُتعامل معهما بهذه الصفة بدءا من صدور بيان رئاسة الجمهورية. pic.twitter.com/VoNykrMAnm — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) May 18, 2021