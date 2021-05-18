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الجزائر: تصنيف منظمتين انفصالتين في قائمة الارهاب

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 07:28
إدراج حركتي "استقلال منطقة القبائل" " و"رشاد" على قائمة "المنظمات الإرهابية
إدراج حركتي "استقلال منطقة القبائل" " و"رشاد" على قائمة "المنظمات الإرهابية

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان الثلاثاء أن المجلس الأعلى الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون، قد قرر إدراج حركتي "استقلال منطقة القبائل" المعروفة بـ"الماك" و"رشاد" الناشطتين في الخارج، على قائمة "المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة"، حسب ما جاء في البيان.

 


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