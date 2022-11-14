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الجزائر: تفحم 16 افريقيا نتيجة حادث سير

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:47
وقال تلفزيون النهار المحلي ان 13 من الضحايا من رعايا غينيا وآخر من دولة مالي 
وقال تلفزيون النهار المحلي ان 13 من الضحايا من رعايا غينيا وآخر من دولة مالي 

قتل 16 شخصا على الاقل واصيب اخرين في حادث سير مروع وقع في المناطق الجنوبية الغربية للبلاد وفق ما افادت مصالح الحماية المدنية في البلاد

وقال تلفزيون النهار المحلي ان 13 من الضحايا من رعايا غينيا وآخر من دولة مالي 

 

 

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، ان حادث المرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد ويتمثل في اصطدام سيارتين على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.

 


وحسب بيان المديرية فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.

وكانت صحيفة الشروق الجزائرية واسعة الانتشار قد اعلنت عن أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، يوم 12 نوفمبر الجاري أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، وفق ما نقلت عن مصالح الحماية المدنية

 

 


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