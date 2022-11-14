الجزائر: تفحم 16 افريقيا نتيجة حادث سير

قتل 16 شخصا على الاقل واصيب اخرين في حادث سير مروع وقع في المناطق الجنوبية الغربية للبلاد وفق ما افادت مصالح الحماية المدنية في البلاد
وقال تلفزيون النهار المحلي ان 13 من الضحايا من رعايا غينيا وآخر من دولة مالي
🔴 مجزرة مرورية بـ #برج_باجي_مختار— Info Trafic Algerie (@infotraficalg) November 14, 2022
▪️وفاة 16 شخصا وإصابة 04 آخرين في حادث مرور بين سيارتين على بعد 190 كلم من برج باجي مختار باتجاه #رقان
▪️ الضحايا كانوا على متن سيارتين نفعيتين "تويوتا هيليكس" و"أف جي 80" pic.twitter.com/jZBQv6jjyU
وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، ان حادث المرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد ويتمثل في اصطدام سيارتين على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.
#الحماية_المدنية— الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) November 14, 2022
تفحم 16شخصا وجرح 03 آخرين في مجزرة مرورية بـ #برج_باجي_مختار.
توفي 16 شخصا وأصيب 03 آخرون بجروح في حادث اصطدام سيارتين نفعيتين ببرج باجي مختار بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 190كم اتجاه أدرار. pic.twitter.com/xsZ3oRoaAw
وحسب بيان المديرية فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.
وكانت صحيفة الشروق الجزائرية واسعة الانتشار قد اعلنت عن أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، يوم 12 نوفمبر الجاري أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، وفق ما نقلت عن مصالح الحماية المدنية
نقلا عن الحماية المدنية الجزائرية:— وليد كبير - Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) November 14, 2022
وفاة 16 شخصا حرقا في حادث مرور ببرج باجي مختار وجرح ثلاثة اشخاص!
الحادث نجم عن اصطدام بين سيارتين نفعيتين بالطريق الوطني رقم 6 على بعد 190 كم بإتجاه مدينة أدرار!
ربي يرحمهم ويصبر أهاليهم ويشافي الجرحى🤲
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/SbSbmGB2HT
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