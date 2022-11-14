الجزائر: تفحم 16 افريقيا نتيجة حادث سير

قتل 16 شخصا على الاقل واصيب اخرين في حادث سير مروع وقع في المناطق الجنوبية الغربية للبلاد وفق ما افادت مصالح الحماية المدنية في البلاد

وقال تلفزيون النهار المحلي ان 13 من الضحايا من رعايا غينيا وآخر من دولة مالي

🔴 مجزرة مرورية بـ #برج_باجي_مختار



▪️وفاة 16 شخصا وإصابة 04 آخرين في حادث مرور بين سيارتين على بعد 190 كلم من برج باجي مختار باتجاه #رقان

▪️ الضحايا كانوا على متن سيارتين نفعيتين "تويوتا هيليكس" و"أف جي 80" pic.twitter.com/jZBQv6jjyU — Info Trafic Algerie (@infotraficalg) November 14, 2022

وقالت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، اليوم الاثنين، ان حادث المرور وقع في برج باجي مختار جنوب غربي البلاد ويتمثل في اصطدام سيارتين على الطريق رقم 06 على بعد 190 كم من مدينة أدرار الجزائرية.

#الحماية_المدنية

تفحم 16شخصا وجرح 03 آخرين في مجزرة مرورية بـ #برج_باجي_مختار.

توفي 16 شخصا وأصيب 03 آخرون بجروح في حادث اصطدام سيارتين نفعيتين ببرج باجي مختار بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 06 على بعد 190كم اتجاه أدرار. pic.twitter.com/xsZ3oRoaAw — الإذاعة الجزائرية (@radioalgerie_ar) November 14, 2022



وحسب بيان المديرية فقد أسفر الحادث عن مصرع 16 شخصا حرقا، وإصابة 3 آخرين.

وكانت صحيفة الشروق الجزائرية واسعة الانتشار قد اعلنت عن أكثر من 290 حادث مرور خلال 48 ساعة في عموم البلاد، يوم 12 نوفمبر الجاري أسفرت عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 354 بجروح، وفق ما نقلت عن مصالح الحماية المدنية