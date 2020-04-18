الجزائر تمدد إجراءات العزل العام عشرة ايام اضافية

سجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد السبت إن الجزائر ستمدد فترة إجراءات العزل العام لمدة عشرة أيام تنتهي في 29 أبريل نيسان في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا مع تزايد عدد الوفيات وحالات الإصابة المؤكدة.

كانت الحكومة فرضت إجراءات عزل كاملة في منطقة البليدة جنوبي العاصمة الجزائر وحظر تجول ليليا في باقي مناطق البلاد حتى 19 أبريل نيسان.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "تجديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي وكذا مجمل التدابير الوقائية المرافقة له لفترة إضافية مدتها عشرة أيام إلى يوم 29 أبريل 2020"، مشيرا إلى إجراءات تتضمن تعليق الرحلات الجوية والنقل العام وإغلاق الجامعات والمدارس والمطاعم والمقاهي.

وسجلت الجزائر حتى الآن 2418 إصابة و364 حالة وفاة.

