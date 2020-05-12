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الجزائر.. تمديد الحجر الصحي 15 يوما

منشور 12 أيّار / مايو 2020 - 11:57
تمديد الحجر الصحي في الجزائر 15 يوما أخرى
تمديد الحجر الصحي في الجزائر 15 يوما أخرى

أعلن رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء تمديد الحجر الصحي في بلاده 15 يوما أخرى، ضمن تدابير الإغلاق التي أقرتها الحكومة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكان يفترض أن تنتهي المرحلة الثالثة من الحجر الصحي بعد غد الخميس.
يذكر أن الجزائر اتخذت جملة من التدابير لمجابهة جائحة كورونا، منها فرض حظر تجوال جزئي بمدن البلاد، مع تعليق العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية والفعاليات الاجتماعية والرياضية، قبل أن تبدأ في تخفيف هذه الإجراءات منذ نحو 10 أيام.
وسجلت الجزائر حتى أمس الاثنين، 507 حالات وفاة، و5891 إصابة، مقابل 2841 حالة تعافي بحسب بيانات وزارة الصحة.

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