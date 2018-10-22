الجزائر تمنع ارتداء النقاب.. ومواقع التواصل الاجتماعي تشتعل!

تعبيرية

أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية بالجزائر الأسبوع الماضي قرارًا بمنع ارتداء النقاب "بصفة نهائية"، إضافة إلى أي لباس يخفي هوية الشخص في أماكن العمل.

وشددت المديرية، على ضرورة التزام الموظفين، باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال على مستوى مصالحهم، والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.

وجاء في تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى "يشرفني أن أطلب منكم التفضل بإسداء تعليمات إلى كل الموظفين والأعوان العموميين التابعين لقطاعكم الامتناع عن ارتداء كل لباس يعرقل ممارستهم لمهما المرفق العام، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".

ومنذ صدور القرار أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للنقاش الحاد بين مؤيد لهذا القرار ومعارض، الى أن تحولت هذه المسألة إلى قضية رأي عام، وتصدرت عناوين الصحف في البلاد.

ومن بين التعليقات التي رحبت بالقرار، تدوينة المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف عدة فلاحي والتي كتب فيها "نعم لحظر النقاب على أوسع نطاق فهو مسألة اجتماعية فقهية مختلف فيها وحولها".

وتابع فلاحي في معرض استدلاله بأن النقاب تقليد اجتماعي " النقاب ليس بفريضة أو بواجب شرعي".

في المقابل تساءلت التنسيقية الوطنية لأساتذة العلوم الإسلامية الجزائريين في تدوينة على صفختها على فيسبوك "متى كان النقاب في بلدنا مشكلة من أي نوع كان؟ مهنية، اجتماعية، ثقافية حتى يطرح بهذا الشكل ذي الصبغة المتشددة في المنع؟".

المعارضون للخطوة اعتبروها انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين. وأضافوا بأن الهدف من هذه الخطوة سياسي بحت.

ووصف آخرون القرار بـ "المضحك" قائلين إن النقاب غير منتشر في الإدارات الحكومية.

وتابعوا بأن قرار منع النقاب في هذا الظرف يهدف إلى " إلهاء الناس عن الوضع السياسي المعقد في البلاد."