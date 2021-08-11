الجزائر: تنبيه احمر وارتفاع عدد ضحايا الحرائق وتبون يعلن الحداد

ارتفع عدد ضحايا الحرائق في الجزائر فيما اعلن الرئيس عبدالمجيد تبون الحداد في البلاد وسط تحذير رسمي باللون الاحمر لبعض الولايات التي تواجه الكارثة

حداد في الجزائر

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، على أرواح ضحايا الحرائق، الذين بلغ عددهم 65 شخصا، بينهم 28 عسكريا وافاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عن تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية، ماعدا التضامنية منها.

لقد تم تجنيد كل الوسائل المتاحة، ماديا و بشريا، للتصدي لهذه الحرائق، التي تمس عدة ولايات، ريثما نتغلب نهائيا على هذه الكارثة. و ستنطلق الدولة فورا في إحصاء الخسائر و تعويض المتضررين. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) August 10, 2021

ارتفاع عدد الضحايا

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية، هم 28 عسكريا و37 مدنيا، أغلبهم بولاية تيزي وزو واشارت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، يتواجد 12 عسكريا في حالة حرجة بالمستشفى.

وأعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، عن إرتفاع عدد ‎حرائق الغابات إلى 99 حريقا عبر 16 ولاية، إلى غاية الساعة السابعة مساء.

توقيف أشخاص مشتبه بهم في افتعال حرائق

وكشف والي ولاية المدية، جهيد موس، للاذاعة الجزائرية من المدية عن إلقاء القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه في تورطهم في حرق غابة ببلدية الحوضان دائرة تابلاط.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي، حسب المصدر ذاته، من توقيف أشخاص يشتبه أنهم من أشعلوا النار في الغابات. هذا وتتواصل عملية التحقيقات للتأكد من الأمر، بحسب ماذكرته "echoroukonline".

تنبيه احمر لبعض ولايات الجزائر

في الاثناء حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية 6 ولايات ساحلية، من موجة حر قياسية قد تصل إلى 48 درجة.

تنبيه من المستوى الثالث باللون الأحمر 🔴خاص بموجة الحر التي تميز المناطق الساحلية الشرقية حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل🔥

الولايات المعنية:

الطارف،سكيكدة،عنابة،جيجل،يجايةوتيزي وزو



لأكثر تفاصيل:https://t.co/26mJJCd1pc pic.twitter.com/8FvDPHLW82 — MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) August 11, 2021



وأوضح التنبيه الذي جاء باللون الأحمر ومن المستوى الثالث، أن موجة الحر ستضرب المناطق الساحلية الشرقية، حيث ستشهد خلال الظهيرة درجات حرارة استثنائية محليا تصل ذروتها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل.

والولايات الست المعنية هي: الطارف، سكيكدة، عنابة، جيجل، بجاية، وتيزي وزو.

وتواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية، مدعومة بقوات الجيش ومتطوعين، اليوم الأربعاء، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال البلاد، خصوصا منطقة القبائل، حيث تسببت في وفاة العشرات.