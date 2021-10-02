الجزائر تنفي مطاردة غواصة تجسس إسرائيلية بالمتوسط

نفت وزارة الدفاع الجزائرية السبت، تقارير عن مطاردة قواتها غواصة إسرائيلية تسللت الى المياه الاقليمية للبلاد في خضم تمرين بحري نفذته الجزائر الاسبوع الماضي.

وكانت مواقع إخبارية وعسكرية متخصصة افادت بمطاردة غواصة إسرائيلية من قبل غواصتين جزائريتين بعد رصدها بالقرب من حدود المياه الإقليمية بالتزامن مع تمرين "مركب الردع 2021"، التي اجريت يومي 29 و30 أيلول/سبتمبر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان انها "تكذب بصـفة قطعية مجمل هذه الأخبار"، مؤكدة ان "التمرين البحري المذكور، الذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة جرجرة، لم يُسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها هذه الوسائل الإعلامية".

وكان موقع “ميناديفانس” الجزائري المتخصص في الأخبار العسكرية قال إن غاوصة إسرائيلية ظهرت بالقرب من منطقة إجراء التمرين العسكري.

الموقع قال في تقرير مثير تناقلته وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إن الاسرائيلية وهي من طراز “دولفين” ظهرت في المياه الدولية للجزائر على بعد 5 كيلومترات من مكان إجراء التمرين البحري.

ما علاقة المغرب؟

واضاف إن الجيش الجزائري رصد الغواصة وقالم مطاردتها عبر غواصتين للبحرية الجزائرية وأجبرها على الصعود إلى السطح في المياه الدولية قبل مغادرة المنطقة.

وأشار “موقع ميناديفانس” أن الغواصة فضلت الظهور على السطح للإشارة إلى تخليها عن المهمة والابتعاد عن الساحل الجزائري.

وعن دوافع تواجد الغواصة الصهيونية قرب المياه الإقليمية قال موقع مينا ديفانس” أنها ربما كانت تهدف إلى جمع معلومات استخبارية وتقنية ، خاصة وأن غواصة جزائرية واحدة على الأقل كان من المتوقع أن تطلق صاروخ كاليبر أو أكثر.

وتساءل الموقع عن علاقة “محاولة التجسس” على التمرين العسكري الجزائري بعلاقة “الكيان الصهيوني بالمغرب".

Off the coast of Algeria, an Israeli submarine - Dolphin type tried to track a training launch of a cruise missile Club-S from an 🇩🇿 submarine of project 636, but in turn, it was discovered and pursued by 2 submarines of project 636. They forced it to surface and leave the area. pic.twitter.com/IxflWYpkUi — Darko Todorovski (@DarikMk) September 30, 2021

من جهته قال الصحافي الروسي المختص في الشؤون العسكرية، داركو تودوروفسكي، عبر تغريدة له على تويتر، إن الغواصة الاسرائيلية حاولت تتبع صاروخ تدريبي أطلقته غواصة جزائرية، ما دفع البحرية الجزائرية للتحرك وإجبارها على المغادرة.

يُذكر أن الجزائر تصدرت المرتبة الأولى عربياً وأفريقياً واحتلت المرتبة الـ15 عالمياً من حيث قوة أسطول الغواصات، بثماني غواصات روسية الصنع، وفقاً لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشؤون العسكرية، فيما جاءت مصر في المرتبة 16 بنفس عدد الغواصات. في المقابل يمتلك الكيان الصهيوني 5 غواصات.