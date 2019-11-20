الجزائر: توقيف شخص هدد الرافضين للانتخابات برشاش كلاشينكوف

أوقفت جهاز الأمن بمدينة غرداية ( 620 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الجزائرية) شخصا نشر فيديو على فيسبوك وهو يحمل كلاشينكوف مهددا الرافضين للانتخابات الرئاسية بالقتل، وهو الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم وأثار ردود فعل غاضبة لدى عموم الجزائريين، الذين طالب الكثير منهم السلطات بالتحرك لوضع حد لمثل هذه الاستفزازات الخطيرة.

وكانت أجهزة الأمن قد فتحت تحقيقا لمعرفة هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم توقيفه تحت النظر في انتظار إحالته على القضاء من أجل البت في قضيته، كما تم اكتشاف أن السلاح الذي ظهر في الفيديو وهو رشاش كلاشينكوف يعود لشخص آخر قام بإعارته للمتهم من أجل تصوير الفيديو، كما تبين أن الفيديو صور داخل حظيرة مؤسسة تكرير الزيوت ببلدية الضاية بن ضحوة القريبة من حدود غرداية وحاسي الرمل.وقد أثار قرار التوقيف في حق هذا المواطن الذي أراد أن يكون ملكيا أكثر من الملك، والذي وصل به الأمر حد التهديد بالقتل، ردود فعل إيجابية لدى الرأي العام، الذي كان قد بدأ يتخوف من الانحرافات خلال هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، كما اعتبر قرار التوقيف رسالة لكل من يريد أن يزايد أو يتملق السلطة الحاكمة، وهو تصرف يستحسن أن يعمم لكل من يريد أن يقدم خدمات مجانية لمن لم يطلبها.