الجزائر: توقيف وزير العدل السابق عند الحدود مع المغرب

جانب من الاحتجاجات في الجزائر

قالت تقارير إعلامية محلية جزائرية أنه تم توقيف وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، عند الحدود الجزائرية المغربية.

وأشارت التقارير إلى أن التوقيف تم أثناء محاولة بلعيز مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

على صعيد أخر أفاد مراسلون بأن نبيل يحياوي، القيادي البارز في حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول، قدم استقالته رسميا من الحزب.

مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الحزب استقالات أخرى، فيما دخلت أحزاب الائتلاف الحاكم مرحلة تخبط وانقسامات بفعل الحراك الشعبي الذي يطالب برحيلها.