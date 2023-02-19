الجزائر: حارس يتجسس على الفتيات داخل سكن جامعي (فيديو)

كشفت كاميرات المراقبة، في جامعة بالجزائر، أحد الحراس وهو يتجسس على الطالبات داخل السكن الجامعي.

مقطع الفيديو، الذي نشرته وسائل إعلام، يظهر فيه الحارس بشكل واضح، وهو يتلصص على الفتيات، في سكنهن الداخلي بأحد مباني جامعة بلقايد 4 بوهران.

وبحسب موقع "النهار"، الذي نشر الفيديو، فإن الحارس الذي فر هاربا لحظة إكتشافه، يعمل بالإقامة الجامعية.

وأكدت إدارة الجامعة، صحة الفيديو والحادثة، وعلقت على ذلك بمنشور على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وقالت: "إن "من ظهر في الفيديو هو الحارس المدعو (خ-ع)".

وبينت الإدارة، أنه تم اكتشاف الحارس، بعد التدقيق بكاميرات المراقبة.

وشددت على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الحارس، مؤكدة أن هذا التصرف غير أخلاقي، ولا مهني مهني وغير مقبول نهائيا.