الجزائر: سحب اعتماد قناة "العربية".. واتهامها بالتضليل الاعلامي

سحبت السلطات الجزائرية اليوم السبت، اعتماد قناة "العربية" السعودية، بعد اتهامها بممارسة التضليل الإعلامي والتلاعب.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن وزارة الاتصال، قولها: "قررت وزارة الاتصال اليوم السبت سحب الاعتماد الممنوح لممثلية القناة التلفزيونية "العربية" بالجزائر".

وأضافت الوزارة أن "قرار سحب الاعتماد راجع إلى عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب".

ولم يشر البيان الصادر عن وزارة الاتصال الجزائرية إلى واقعة بعينها ارتكبتها القناة السعودية.

وتعد قناة “العربية” ثاني قناة يتم سحب اعتمادها بالجزائر بعد القناة الفرنسية “فرانس 24” في شهر يونيو الماضي بسبب “تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد” خلال “تغطيتها لمسيرات الجمعة” الخاصة بالحراك، حسب ما صرح به حينها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر.