الجزائر: ضبط صواريخ مضادة للدبابات

أعلنت الوزارة أن مفارز للجيش دمرت أمس الأربعاء 3 قنابل تقليدية الصنع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، ضبط مخبأ للذخيرة اليوم الخميس يحتوي على 11 صاروخ جو أرض، مضاد للدبابات جنوبي البلاد .

وقالت الوزراة، في بيان صحافي اليوم، إن الصورايخ من عيار57 ملم، وأن العثور على المخبأ كان بعد بحث وتفتيش بمنطقة برج باجي مختار القريبة من الحدود مع مالي.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أن مفارز للجيش دمرت أمس الأربعاء 3 قنابل تقليدية الصنع، و11 مخبأ للإرهابيين تحتوي كميات من الذخيرة، ومعدات تفجير، وأفرشة وأغراضاً مختلفة للجيش الجزائري بعد عمليات متفرقة للجيش في ولايات تيزي وزو، جيجل، باتنة، وبرج بوعريريج.