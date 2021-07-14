الجزائر: عفو رئاسي عن 100ناشط من الحراك

اصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون عفوا رئاسيا عن 30 محكوما في قضايا الحراك الجزائري، بالاضافة الى 70 اخرين ما تزال المحكمة تنظر في قضيتهم ولم تصدر حكمها.

وياتي العفو الرئاسي بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى الاستقلال التاسع والخمسون وجلاء المستعمر الفرنسي عن الجزائر والذي يحل في الخامس من يوليو/ تموز سنويا

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية فان العفو يشمل من صدر بحقهم احكاما في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام وما ارتبط بهما من أفعال

وسبق العفو الرئاسي عن نشطاء الحراك ، عفو استهدف 60 شخصا من المتهمين بارتكاب فعل الغش في امتحانات البكالوريا لعام 2021، بمناسبة عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل.

وشهدت الجزائر تظاهرات شعبية طالبت ببعض الاصلاحات السياسية والاقتصادية ورفع الاجور بالاضافة لادانتها العنف الامني ضد الحراكيين