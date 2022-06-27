الجزائر: قتلى وجرحى بحرائق غابات ولاية سطيف (فيديو)

فاقمت الرياح القوية والحرارة المرتفعة ، في تعقيد عملية إخماد الحرائق المندلعة في المناطق الحرجية بولاية سطيف شرق الجزائر، والتي تسببت حتى اللحظة بسقوط 3 قتلى وإصابة 18 آخرين.

وذكرت تقارير محلية أن الحرائق اندلعت مساء الأحد، في الأحراج القريبة من بلدية حربيل، غربي سطيف.

وأظهرت مقاطع فيديو تدخل قوات الجيش والأمن في عمليات الإخماد، حيث استخدمت المروحية في إخلاء الجرحى وإخماد الحرائق.

وقالت تقارير محلية إنه تم العثور اليوم على شخص مفقود محترقا، مما رفع حصيلة القتلى إلى 3.

وساهمت الرياح في تعقيد علمية إخماد الحرائق في المناطق الحرجية.

وقال والي سطيف، كمال عبلة، في تصريحات صحفية إن الرياح القوية والحرارة المرتفعة أدت إلى اتساع نطاق الحرائق.