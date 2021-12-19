الجزائر.. قتيلان وعشرات الجرحى خلال احتفالات الفوز بكأس العرب

قتل شابين جزائريين، واصيب العشرات، في مختلف الولايات الجزائرية، جراء الاحتفالات التي تلت فوز المنتخب الجزائري على نظيره التونسي، مساء أمس السبت ، وتحقيقه لقب بطولة كأس العرب، التي أقيمت فعالياتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وحسب بيان نشرته الحماية المدنية الجزائرية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت مقتل شابين جزائريين، أحدهما 20 عاما في ولاية سطيف، والآخر 24 عاما مجهول الهوية في مدينة غليزان.

وفيما أكدت أن الأول لقي مصرعه بسبب اصطدام دراجة نارية بسيارة سياحية، أثناء الاحتفالات، أوضحت أن الآخر عثر عليه ميتا بعد تلك الاحتفالات.

عن الإصابات قال البيان إنها تقترب من 40 إصابة، تم إسعاف معظمها في عدد من الولايات الجزائرية.

وكان المنتخب الجزائري قد فاز ببطولة كأس العرب التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تغلبه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بهدفين مقابل لا شيء.