الجزائر: مئات الطلاب يتظاهرون ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

ردّد الطلاب "رجال الشرطة والطلاب أخوة"، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب

تظاهر مئات الطلاب الثلاثاء داخل حرم جامعة في وسط العاصمة الجزائر ضدّ ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متجاهلين دعوات رئيس الوزراء للمحتجين بأن يعبّروا عن رأيهم في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل.

ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط/فبراير قراره السعي لولاية خامسة. وأطلق القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة الى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.

وتجمّع 500 طالب صباح الثلاثاء داخل "الكلية المركزية"، مرددين عبارات "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"الجزائر حرة وديموقراطية".

وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج، بحسب ما شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس.

وردّد الطلاب "رجال الشرطة والطلاب أخوة"، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي.

ولوّح العديد من الطلاب بعلم الجزائر.

وأكد رؤوف، وهو طالب ماجستير صحافة لم يقل اسمه الكامل، لفرانس برس أنه "تفادياً للمواجهة مع الشرطة، قرّر طلاب كليات عديدة في العاصمة أن يتجمّعوا داخل الحرم الجامعي".

وأوضح أن "رجال الشرطة لا يملكون الحق بالدخول إلى الجامعة".

ومن المتوقع أن تعقد تجمعات مماثلة في جامعات مختلفة في البلاد.

- "ليس باسمي"-

ولم يسمح لأي صحافي بالدخول إلى حرم "الكلية المركزية"، كما قال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

ونشر عدد كبير من رجال الشرطة في وسط العاصمة، كما ركنت العديد من سيارات الشرطة في الطرق المجاورة للجامعة.

وأحد شعارات تحرّك الثلاثاء الذي أطلق على مواقع التواصل الاجتماعي، هو "ليس باسمي"، ويأتي بعد إعلان 11 رابطة طلابية دعمها لترشح بوتفليقة.

وأوضح حكيم البالغ من العمر 23 عاماً، وهو طالب هندسة مدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في باب الزوار البعيدة مسافة 15 كيلومترا عن العاصمة، لوكالة فرانس برس "ننظم عرضاً للقوة لنقول إن تلك الرابطات الإحدى عشرة لا تتحدث باسمنا".

ويأمل الطلاب المؤيدون للاحتجاج إحداث تغيير برأس السلطة في البلاد. وقال عادل، وهو طالب، خلال زيارة لوكالة فرانس برس أمس الى الجامعة، "ولدتُ عام 1999. وفي عامي العشرين، لم أعرف سوى بوتفليقة رئيساً".

ويقول سيد أحمد حنون المولود أيضاً في العام الذي انتخب به بوتفليقة رئيساً، "لو كان لا يزال قادراً على قيادة البلاد، يصوّت كل الجزائريين له".

ويتابع الطالب في المعلوماتية في السنة الثانية، أن بوتفليقة "قام بالعديد من الأشياء الجيدة للجزائر لكن الوقت حان لكي يتنحى".

وكما العديد من زملائه، يأمل سيد أحمد حنون بأن تكون الاحتجاجات نقطة البداية في "تغيير حقيقي".

ويعترض عادل، الطالب في السنة الثانية في الرياضيات والمعلوماتية، على معادلة طرحها رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبد المالك سلال تقول إن "الاستمرارية" تساوي "الاستقرار".

واعتبر أن "لا شيء يثبت بأن مغادرة بوتفليقة للسلطة ستزعزع الوضع في البلاد".

- "اذهبوا إلى الخارج" -

وبالنسبة لرضوان البالغ من العمر 21 عاماً والذي يدرس الفيزياء، على "بوتفليقة وشقيقه سعيد وكل المقربين منه أن يغادروا".

واعتبر أن التغيير يجب أن يطبق في الجامعة التي "تعيش في السنوات الأخيرة في حالة كبيرة من الركود". وقال "حينما يطالب الطلاب بأساتذة ذوي كفاءة، يرد بعض المسؤولين بالقول +اذهبوا إلى الخارج+".

ودعا أساتذة وجامعيون من جهتهم زملاءهم الثلاثاء إلى الانضمام للطلاب.

وأوضح هؤلاء في رسالة مكتوبة "لدينا واجب تجسيد صوت الناس الذين ينهضون ضد نظام سياسي بات يشكل تهديداً حقيقياً ل مستقبلنا واستقرار بلادنا"، وذلك غداة تحرّك قام به محامون جزائريون أمام محكمة سيدي محمد في العاصمة.

وردت السلطات الجزائرية للمرة الأولى الاثنين على المحتجين، مستبعدةً بشكل ضمني تراجع بوتفليقة عن الترشح.

وأعلن رئيس الوزراء أحمد أويحيى أن الانتخابات "ستجرى بعد أقلّ من شهرين ويمكن لأي شخص الاختيار بكل حرية"، علماً أن المهلة النهائية لتقديم الترشيحات تنتهي الأحد مساءً.

ودعا أويحيى أيضاً الجزائريين إلى الحذر من مخاطر "انزلاقات خطيرة".

وفي الأيام الأخيرة، ورداً على الاحتجاجات، أثار العديد من أعضاء المعسكر الرئاسي صراحةً مرحلة "العقد الأسود" (1992-2002) التي شهدت خلالها البلاد حرباً أهلية. وينسب الى بوتفليقة الفضل بوضع حد لها لدى وصوله إلى الحكم.

وأكد بوتفليقة في عام 2012 أن "وقت جيله قد مضى"، ما أوحى بأنه يريد تسليم الشعلة.

وأعيد انتخاب بوتفليقة منذ عام 1999 بشكل متواصل، لكن الأخير لم يعد يظهر إلى العلن إلا نادراً منذ أن تعرض لجلطة دماغية عام 2013.

ويقول إسحق، الطالب في السنة الأولى رياضيات في جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الواقعة في الضاحية الشرقية للعاصمة، إنه هذه المرة، "كل الشعب ضده".

ويؤكد الشاب البالغ من العمر 21 عاماً "إذا فاز بوتفليقة هذه المرة، فسيكون ذلك نتيجة الاحتيال".