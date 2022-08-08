الجزائر: مصرع 7 مهاجرين غرقا والبحث عن مفقودين (فيديو وصور)

لقي 7 مهاجرين مصرعهم غرقا في البحر المتوسط، وأصيب 6 آخرين، غرب العاصمة الجزائر، بعد إنقلاب القارب الذي كان يقلهم، كما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن مفقودين آخرين.

وأفادت قناة "النهار" الخاصة، اليوم الإثنين، بأنه تم انتشال ست جثث من المياه وأصيب ستة أشخاص آخرين، من بينهم امرأة حامل، ونقلوا إلى مستشفى الحمامات (باينام) في غرب العاصمة الجزائرية.

وقرابة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (3:00 ت غ)، انقلب القارب الذي كان على متنه عدة مواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خلال محاولته عبور البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة الحمامات على بعد بضعة كيلومترات إلى الغرب من العاصمة الجزائرية، بحسب المصدر عينه.

🔵🔵تواصل عملية البحث عن المفقودين في حادث انقلاب قارب حراقة لمهاجرين أفارقة والذي أسفر عن وفــ. اة 6 أشخاص pic.twitter.com/C77mWTLjHt — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) August 8, 2022

وما زالت عمليات البحث والإسعاف متواصلة لإيجاد مفقودين، وفق مشاهد بثت على التلفزيون.

وأشارت بيانات مختلفة صادرة عن وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن خفر السواحل قام بين الأوّل من كانون الثاني/ يناير والثاني من آب/ أغسطس "بإحباط عدّة محاولات هجرة غير نظامية، باتجاه إسبانيا في أغلب الأحيان، مسعفا 2352 شخصا على متن زوارق محلية الصنع".