الجزائر: مقتل طالب فلسطيني في سيدي بلعباس

أفادت مصادر أمنية جزائرية، انه تم الأربعاء العثور على طالب جامعي مقتولا بغرفته بالإقامة الجامعية “بلعطار بلعباس” في سيدي بلعباس.

وأوضح المصدر لصحيفة “الصوت الآخر”، أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحا حيث تعرض الضحية البالغ من العمر 20 سنة من جنسية فلسطينية والذي يدرس في السنة الاولى بقسم الحقوق، لاعتداء من طرف زميله بالغرفة الذي يدرس سنة ثانية بكلية العلوم والتكنولوجيا.

وقد وقع الحادث بسبب نشر الضحية صورة لزميله القاتل على “انستغرام” دون علمه، ما تسبب في اندلاع شجار بينهما انتهى بتلقي الضحية ضربة قاتلة على مستوى الصدر بأداة حادة.

وأوقفت الشرطة الجاني كما تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة الطب الشرعي للمركز الاستشفائي “عبد القادر حساني” لسيدي بلعباس من أجل التشريح ولا تزال التحقيقات جارية.