الجزائر.. مقتل طفل في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون

أفادت مصالح الحماية المدنية في الجزائر بمقتل طفل وإصابة خمسة أطفال آخرين بجروح إثر انفجار قنبلة زرعها إرهابيون كانت تستهدف دوريات لأجهزة الأمن شمالي الجزائر.



وأفادت الهيئة في بيان بأن القنبلة التي زرعت بمنطقة تامزيابت ببلدية أحنيف التابعة لولاية البويرة كانت تهدف في الأساس للترصد لتحركات رجال الأمن، مضيفةً أن الحادثة أسفرت عن مقتل طفل (12 عامًا) وإصابة خمسة آخرين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا حالة أربعة منهم خطرة.