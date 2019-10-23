الجزائر: مقومات نجاح الانتخابات يوم 12/12 متوفرة

قال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، إن مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل متوفرة، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من مطالب الشعب التي عبر عنها تتحقق وأن الدولة ستتصدى لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي وأنه لا مصلحة للشعب في إطالة عمر الأوضاع الحالية.

وأوضح بن صالح في رسالة له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة، أن الجزائر اليوم أمام امتحان عسير، ولكن الحلول ممكنة بما توفر من مستلزمات الذهاب إلى انتخابات رئاسية يوم 12 ديسمبر القادم، بعد أن تحقق الجزء الأكبر من مطالب الشعب التي عبر عنها في حراكه السلمي الحضاري، بفضل استجابة مؤسسات الدولة، ومرافقة الجيش الوطني الشعبي الذي لم يأل جهدا في أداء مهامه الدستورية بتبصر واقتدار.

وأكد على تعهد الدولة بواجب التصدي الصارم لكل أشكال الإخلال بسريان المسار الانتخابي أو باختلاق الإرباك والتعطيل بنوايا وخلفيات مشبوهة لا تنطلي على فطنة ووعي عموم الشعب الجزائري الذي نهيب به ليهب الهبة الوطنية في توجهه بقوة وكثافة إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، وبناء مؤسساته في جزائر جديدة قادرة على كسب التحديات الراهنة داخليا وفي محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.