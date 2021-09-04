الجزائر وسوريا تطلقان حملتي تطعيم واسعتين ضد كورونا

بدأت في الحزائر السبت، أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا شملت كافة ولايات البلاد، فيما اعلنت سوريا انها ستطلق حملة مماثلة الاحد.

وتشمل حملة التطعيم التي اعلنت عنها السلطات الجزائرية ولايات البلاد الـ 58، وتاتي تحسبا لاستئناف الدراسة في المدارس والجامعات، قبل نهاية الشهر الجاري.

ووفق وزارة الصحة، تُختتم الحملة يوم 11 سبتمبر/ أيلول الجاري، الذي أطلق عليه تسمية "اليوم الكبير للتلقيح"، ترافقه حملة إعلانية لحث المواطنين على تلقي التطعيم.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، وجه بتطعيم أكبر عدد ممكن من موظفي المدارس والجامعات قبيل انطلاق العام الدراسي في 21 سبتمبر المقبل، وفق بيان سابق للرئاسة الجزائرية.

وتحصي الجزائر نحو 10 ملايين تلميذ في المراحل التعليمية الثلاث (ابتدائي وإعدادي وثانوي)، وحوالي 1.5 مليون طالب في جامعات البلاد.

وقال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في مؤتمر صحفي السبت، إن السلطات تهدف إلى تلقيح 70 بالمئة من المواطنين قبل نهاية السنة الجارية، والوصول إلى "مناعة جماعية"؛ وهو ما يعادل تطعيم 31 مليون نسمة من أصل 44 مليونا.

وعلى هامش إطلاق حملة التلقيح الكبرى، قال رئيس اللجنة العلمية لرصد ومتابعة كورونا جمال فورار، في مؤتمر صحفي السبت، إن 5 ملايين مواطن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى 3 ملايين جرعتين.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الجزائر 197 ألفا و308 إصابات بكورونا، منها 5373 وفاة، و134 ألفا و390 حالة تعاف.

حملة تطعيم واسعة بسوريا

الى ذلك، اعلنت وزارة الصحة السورية انها ستطلق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا اعتبارا من الأحد ولغاية 16 سبتمبر، في جميع المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان ان الحملة تستهدف "جميع المواطنين فوق الـ18 عاما في كافة المحافظات، وستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم، ثم التوجه إلى المركز، دون انتظار رسالة تحديد الموعد، إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد".

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم اللقاح في المراكز المعتمدة أو الفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية من مديرية الصحة، مشيرة إلى وجود كادر صحي في كل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.

وحددت الصحة الحالات التي تمنع من التطعيم، وهي الحوامل والمرضعات، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكل من تحسس من جرعة لقاح سابقة.